Денисова заявила о серьезных проблемах со здоровьем у пленного боевиками украинца

Пленный российскими оккупантами военнослужащий Павел Корсун незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО. У него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По словам омбудсмена, Павел имеет хроническое заболевание - двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции.

Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек.

"Оказывается ли ему нужна медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не разрешоют родным видеться с Павлом", - отметила Денисова.