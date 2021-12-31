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Денисова заявила о серьезных проблемах со здоровьем у пленного боевиками украинца

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 12:03
Денисова заявила о серьезных проблемах со здоровьем у пленного боевиками украинца Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Пленный российскими оккупантами военнослужащий Павел Корсун незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО. У него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По словам омбудсмена, Павел имеет хроническое заболевание - двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции.

Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек.

"Оказывается ли ему нужна медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не разрешоют родным видеться с Павлом", - отметила Денисова.

Напомним, 22 мая 2019 года его и еще семерых военнослужащих во время выполнения задания незаконно задержали боевики в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2".

После чего в июне 2019 года Павел Корсун был приговорен так называемым "судом" в ОРДО до 17 лет лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".

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