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Денісова заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям у полоненого бойовиками українця

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 12:03
Денісова заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям у полоненого бойовиками українця Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Полонений російськими окупантами військовослужбовець Павло Корсун незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО. Він має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За словами омбудсмена, Павло має хронічне захворювання - двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції.

Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.

"Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Павлом", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано бойовиками в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

Після чого у червні 2019 року Павла Корсуна було засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

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