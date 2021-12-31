Денісова заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям у полоненого бойовиками українця

Полонений російськими окупантами військовослужбовець Павло Корсун незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО. Він має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

За словами омбудсмена, Павло має хронічне захворювання - двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції.

Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.

"Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Павлом", - зазначила Денісова.