Адвокат посетил одного из украинских военнопленных моряков в СИЗО Москвы

Фото: адвокат Николай Полозов (УНИАН)

Доступ адвокатов в СИЗО "Лефортово" затруднен

Одному из адвокатов военнопленных украинских моряков, удалось встретиться с членом экипажа рейдового буксира "Яна-Капу", захваченного Россией в Керченском проливе, Владимиром Лисовым в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского адвоката Николая Полозова в Facebook.

Адвокат рассказал, что встреча, как и с другими моряками, прошла в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ до начала следственных действий.

"Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и остальные моряки, которых ранее смогли посетить адвокаты нашей команды, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным", - сообщил Полозов.

Юрист также добавил, что доступ адвокатов в СИЗО "Лефортово" (Москва) затруднен, в частности, из-за особенностей организации работы изолятора, но в ближайшие две недели все адвокаты смогут увидеться с находящимися в СИЗО моряками.

"Встречи адвокатов с военнопленными украинскими моряками, по крайней мере до Нового года, будут обусловлены графиком следственных действий. Таким образом, в течение двух следующих недель, все адвокаты смогут увидеться с оставшимися моряками, узнать об их состоянии, наличии или отсутствии у них всего необходимого, а также выяснить их позицию", - написал Полозов.

Напомним, командир группы украинских кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе, Денис Гриценко на допросе опроверг обвинения РФ в "незаконном пересечении границы".