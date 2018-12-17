Денісова заявила про відсутність "кротів" в команді адвокатів українських моряків

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова наголосила, що до групи адвокатів не потрапили ФСБшники

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українських моряків у Російській Федерації захищають 34 адвокати. Про це вона сказала у ході брифінгу у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Денісова зазначила, що до команди захисників українських моряків, захоплених у полон Росією у ході подій у Керченській протоці, не потрапили "кроти".

"Перш за все було, необхідно забезпечити кожному моряку юридичний нагляд. Координатором цих питань було призначено Миколу Полозова. До цієї команди адвокатів входять кримські адвокати і група московських адвокатів. В цю групу адвокатів не потрапили "кроти" і ФСБшники. В цю групу, а їх потрібно було 24+, не попали такі люди. І зараз є таких 34 адвокати, є адвокати, які можуть і підтримують наших військовополонених", - зазначила вона.

Денісова додала, що наразі триває робота з підписання угод між консульскими службами МЗС і адвокатами, які працюють на благодійних засадах.

"З 1 січня будуть заключені договори і вони будуть мати юридичні наслідки і висновки", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко передав керівництву Євросоюзу і НАТО списки співробітників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до подій у Керченській протоці 25 листопада.