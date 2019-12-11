Денисова заявила про порушення прав ув'язнених у "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Абсеитов і Абильтаров не отримують необхідну медичну допомогу

Фігуранти першої бахчисарайської групи з "справі Хізб ут-Тахрір" Зеври Абсеитов і Рустем Абильтаров утримуються в російських місцях несвободи з порушенням прав. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, політв'язні мають проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на це медичний персонал колонії в Ставропольської краю не надають необхідну медичну допомогу українцям.

"Зеври Абсеитов має проблеми з зубами і нирками, а також гіпертонію II ступеня, яка без постійного медичного контролю може викликати інсульт. Рустам Абильтаров має хронічні захворювання - пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Крім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда", - повідомила омбудсмен.

Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москальковой вжити термінових заходів, зокрема, сприяти проведенню повного медобстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року у Бахчисараї були затримані і звинувачено в тероризмі Зеври Абсеитов, Ремзі Меметов, Рустем Абильтаров і Енвер Мамутов. 11 липня 2019 року Верховний суд Росії призначив Енверу Мамутова покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Раніше РБК-Україна писало, що двох фігурантів другий бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекирьяева і Мемета Бєлялова етапували в СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія).