ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денисова заявила про порушення прав ув'язнених у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 12:07
Денисова заявила про порушення прав ув'язнених у "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Абсеитов і Абильтаров не отримують необхідну медичну допомогу

Фігуранти першої бахчисарайської групи з "справі Хізб ут-Тахрір" Зеври Абсеитов і Рустем Абильтаров утримуються в російських місцях несвободи з порушенням прав. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, політв'язні мають проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на це медичний персонал колонії в Ставропольської краю не надають необхідну медичну допомогу українцям.

"Зеври Абсеитов має проблеми з зубами і нирками, а також гіпертонію II ступеня, яка без постійного медичного контролю може викликати інсульт. Рустам Абильтаров має хронічні захворювання - пієлонефрит і ревматоїдний артрит. Крім того, раніше він переніс мікроінфаркт міокарда", - повідомила омбудсмен.

Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москальковой вжити термінових заходів, зокрема, сприяти проведенню повного медобстеження, за результатами якого надати їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року у Бахчисараї були затримані і звинувачено в тероризмі Зеври Абсеитов, Ремзі Меметов, Рустем Абильтаров і Енвер Мамутов. 11 липня 2019 року Верховний суд Росії призначив Енверу Мамутова покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустема Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 років 9 місяців позбавлення кожному.

Раніше РБК-Україна писало, що двох фігурантів другий бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекирьяева і Мемета Бєлялова етапували в СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія).

Денісова повідомила про психологічний тиск на політв'язня Якименка Денісова звернулася до омбудсмена РФ через погіршення стану Гафарова
Новини України ДенисоваХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся