Денисова уточнила свои слова об освобождении украинских моряков

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, что сейчас проводятся переговоры о возвращении украинских моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Также она сообщила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков.

"18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаила Шишова о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО", - заявила Денисова.

По ее словам, посольство Украины в Российской Федерации передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России.

"Пока они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления", - отметила омбудсмен.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня, 24 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и в скором времени моряки вернуться на родину.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. И она, как уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия украинских военнопленных в досудебном рассмотрении.

Отметим, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.