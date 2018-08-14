Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня, - омбудсмен
Таку ж заяву подавав громадянин РФ Олексій Седіков
Двоє ув'язнених в Лук'янівському СІЗО попросили Путіна обміняти їх на українського політв'язня. Про це повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Український омбудсмен зустрілася з заарештованими росіянами у Лук’янівському СІЗО.
"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - повідомила вона.
Денісова додала, що раніше таку ж заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії.
"Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до адміністрації президента РФ", - повідомила вона.
Також Денісова зазначила, що лист із списками на обмін 5 липня був направлений до представника РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову і уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Денісова підкреслила, що відповіді на цей лист в Україні так і не отримали.
Додамо, що раніше вона заявила, що українська сторона запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках тристоронньої контактної групи 21-22 серпня.