Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня, - омбудсмен

Таку ж заяву подавав громадянин РФ Олексій Седіков

Двоє ув'язнених в Лук'янівському СІЗО попросили Путіна обміняти їх на українського політв'язня. Про це повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Український омбудсмен зустрілася з заарештованими росіянами у Лук’янівському СІЗО.

"Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів", - повідомила вона.

Денісова додала, що раніше таку ж заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії.

"Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до адміністрації президента РФ", - повідомила вона.

Також Денісова зазначила, що лист із списками на обмін 5 липня був направлений до представника РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову і уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Денісова підкреслила, що відповіді на цей лист в Україні так і не отримали.

готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів. Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що Українакілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів.

Додамо, що раніше вона заявила, що українська сторона запропонувала Росії провести зустріч омбудсменів двох країн у рамках тристоронньої контактної групи 21-22 серпня.