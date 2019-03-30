Денисова требует сообщить местонахождение 23 задержанных крымских татар

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила письма уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, посольству Украины в Москве и генеральному консульству Украины в городе Ростов-на-Дону по установлению местопребывания 23 задержанных крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена.

Денисова напомнила, что двадцать из них задержали: Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Риза Изетова, Фарида Базарова, Джемиля Гафарова, Сейрана Муртаза, Алима Каримова, Тофика Абдулгазіева, Биляла Адилова, Меджита Абдурахманова, Рустема Шейхалиева, Сейтвели Сейтабдиева, Яшара Муединова, Изета Абдулаева, Асана Яникова, Энвера Аметова, Руслана Сулейманова, Акима Бекирова, Эрфана Османа и Сервета Газиева

"Адвокатам, которые сегодня, 29 марта, пытались посетить своих подзащитных в ИВС г. Симферополь и активистам, которые пытались передать в СИЗО, представители этих учреждений сообщили, что такие граждане отсутствуют", - отметила Денисова.

Она добавила, что также неизвестно местонахождение троих крымских татар, которых задержали 28 марта в городе Ростов-на-Дону: Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадирова.

"Есть подозрение, что часть из них или всех крымских татар вывезли в Ростов-на-Дону или в Москву. В своих письмах я высказала просьбу установить место пребывания граждан Украины и проинформировать меня по результатам", - констатировала Денисова.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов осудил действия России по задержанию 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ называют террористической.