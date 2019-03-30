Денісова вимагає повідомити місцезнаходження 23 затриманих кримських татар

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила листа до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, посольства України в Москві та генеральнго консульства України в місті Ростов-на-Дону щодо встановлення місцеперебування 23 затриманих кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена.

Денісова нагадала, що двадцятьох було затримано: Шабана Умерова, Рустема Сейтхалілова, Різа Ізетова, Фаріда Базарова, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртаза, Аліма Карімова, Тофіка Абдулгазіева, Біляла Аділова, Меджіта Абдурахманова, Рустема Шейхаліева, Сейтвелі Сейтабдіева, Яшара Муєдінова, Ізета Абдулаєва, Асана Янікова, Енвера Аметова, Руслана Сулейманова, Акіма Бекірова, Ерфана Османа та Сервета Газієва.

"Адвокатам, які сьогодні, 29 березня, намагалися відвідати своїх підзахисних в ІТТ м. Сімферополь та активістам, які намагалися передати передачі до СІЗО, представники цих установ повідомили, що такі громадяни відсутні", - зазначила Денісова.

Вона додала, що також невідоме місцеперебування трьох кримських татар, яких затримали 28 березня в місті Ростов-на-Дону: Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова.

"Є підозра, що частину з них або всіх кримських татар вивезли до Ростова-на-Дону або до Москви. У своїх листах я висловила прохання встановити місце перебування громадян України та поінформувати мене за результатами", - констатувала Денісова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент Сполучених Штатів засудив дії Росії із затримання 23 жителів Криму, підозрюваних в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку у РФ називають терористичною.