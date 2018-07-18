Денісова вимагає від РФ пояснень щодо примусової госпіталізації політв'язня Мемедемінова

Вона відправила листа раднику Путіна

Український омбудсмен Тетяна Денісова відправила листи раднику президента РФ Володимира Путіна та керівнику робочого апарату російського омбудсмена через примусову госпіталізацію українського політв'язня Нарімана Мемедемінова до психічної лікарні. Про це вона повідомила у Facebook.

Денісова зазначила, що Мемедемінов раніше знаходився у СІЗО-1 Сімферополя, але його перевели до Кримської республіканської психіатричної лікарні номер 1.

"Направила листи до Радника президента Росії Михайла Федотова та до Керівника робочого апарату Уповноваженого з прав людини в Росії з проханням терміново надати мені інформацію щодо підстав примусової госпіталізації , а також які заходи до нього застосовувалися", - йдеться у заяві українського омбудсмена.

Скрін-документ листа Денісової

Нагадаємо, що 20 червня заарештованого в анексованому Російською Федерацією Криму активіста Нарімана Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.

У березні цього року в Криму за клопотанням ФСБ Росії був заарештований громадянський активіст та журналіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов. Суд продовжив його арешт до 15 серпня.