Денісова повідомила про стан здоров'я Сенцова

Денісова прокоментувала інформацію, щодо "смерті" Сенцова

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це вона повідомила у коментарі РБК-Україна.

Зокрема, Денісова прокоментувала інформацію, яка з'явилась у п'ятницю, 13 липня, щодо того, що Сенцов помер.

"Я звернулась і до офісу уповноваженого з прав людини РФ (Тетяни Москалькової, - ред.) в п'ятницю, і ми запитували підтвердження чи непідтвердження цієі інформації. Вони сказали, що Сенцов живий і здоровий. Я звернулась і до Федотова (голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов, - ред.), він запитав в колонії, і відповів, що з Сенцовим все добре", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заявляли, що увесь світ буквально спостерігає за ситуацією щодо питання звільнення Сенцова.