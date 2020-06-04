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Денисова считает создание платных камер в СИЗО дискриминацией

Новости » Политика     04.06.2020 - 12:56
Денисова считает создание платных камер в СИЗО дискриминацией
Фото: Людмила Денисова (facebook.com.denisovaombudsman)

Денисова считает, что это является нарушением конституционных прав

Омбудсмен Людмила Денисова выступила против создания платных камер в СИЗО дискриминацией. По ее мнению, это является нарушением конституционных прав и свобод граждан.

Об этом она сказала на координационном совещании в Офисе генпрокурора по теме пыток в правоохранительных органах, передает корреспондент РБК-Украина.

Денисова сказала, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - заявила Денисова.

По данным источника РБК-Украина в Минюсте, в Лукьяновском СИЗО было выкуплено 2 места в платных камерах по состоянию на 29 мая.

Ранее сообщалось, что камеры повышенного комфорта уже появились в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. В частности в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

Напомним, в Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины СИЗОкамераДенисова
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