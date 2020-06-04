ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денісова вважає створення платних камер в СІЗО дискримінацією

Новини » Політика     04.06.2020 - 12:56
Денісова вважає створення платних камер в СІЗО дискримінацією
Фото: Людмила Денисова (facebook.com.denisovaombudsman)

Денисова вважає, що це є порушенням конституційних прав

Омбудсмен Людмила Денисова виступила проти створення платних камер в СІЗО. На її думку, це є порушенням конституційних прав і свобод громадян.

Про це вона сказала на координаційній нараді в Офісі генпрокурора по темі тортур у правоохоронних органах, передає кореспондент РБК-Україна.

Денісова сказала, що умови в українських СІЗО неналежні і вони часто переповнені. На цьому тлі вона вважає неправильним рішення Мін'юсту ввести платні камери в СІЗО.

"Я вважаю, що це дискримінація за ознакою майнового стану", - заявила Денісова.

За даними джерела РБК-Україна в Мін'юсті, у Лук'янівському СІЗО було викуплено 2 місця в платних камерах станом на 29 травня.

Раніше повідомлялося, що камери підвищеного комфорту вже з'явилися в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. Зокрема у Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які сплатили перебування в платних камерах за кожен місяць, тобто всього отримано 60 тис. гривень.

Нагадаємо, у Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України СИЗОкамераДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся