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Омбудсмен рассказала, сколько переселенцев проживает на оккупированной территории

Автор: Игорь Литвиненко, Милан Лелич

В Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что такие переселенцы раз в месяц или в два месяца приезжают на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить выплаты.

"В основном это пенсионеры", - добавила Денисова.

Также уполномоченный по правам человека сообщила, что Украина задолжала 10,5 миллиардов гривен пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты приостанавливали около 400 тысячам пенсионеров.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховной раде предлагают обеспечить украинцев доступным жильем под 5%. Ипотека будет доступна для определенных категорий лиц. В частности, финансовый лизинг планируют предоставить и для внутренних переселенцев.

Кроме этого НБУ обязал банки Украины обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.

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Новости Украины переселенцывнутренне перемещенные лицаДенисова
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