Омбудсмен розповіла, скільки переселенців проживає на окупованій території

В Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб . З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"В основному це пенсіонери", - додала Денісова.

Вона зазначила, що такі переселенці раз на місяць або в два місяці приїжджають на підконтрольну Україні територію, щоб отримати виплати.

Також уповноважений з прав людини повідомила, що Україна заборгувала 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховній Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом під 5%. Іпотека буде доступна для певних категорій осіб. зокрема, фінансовий лізинг планують надати і для внутрішніх переселенців.

Крім цього НБУ зобов'язав банки України обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.