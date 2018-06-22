Денисова провела очередную встречу с омбудсменом РФ по посещению политзаключенных

Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а затем Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова провела очередную встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковою относительно посещения политзаключенных. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Встреча была не простая...Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги", - написала она, отметив, что предложила сначала посетить Сенцова, поскольку он голодает уже 40-й день.

"Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху... ко всем нашим парням!" - добавила она.

Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковою. Встреча была непростая... Татьяна Москалькова... Опубликовано Людмилой Денисовой 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что сложности с обменом украинского политзаключенного Олега Сенцова связаны с тем, что он осужден по тяжкой статье.