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Денисова провела очередную встречу с омбудсменом РФ по посещению политзаключенных

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 17:23
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а затем Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова провела очередную встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковою относительно посещения политзаключенных. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Встреча была не простая...Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги", - написала она, отметив, что предложила сначала посетить Сенцова, поскольку он голодает уже 40-й день.

"Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху... ко всем нашим парням!" - добавила она.

 

Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковою. Встреча была непростая... Татьяна Москалькова...

Опубликовано Людмилой Денисовой 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что сложности с обменом украинского политзаключенного Олега Сенцова связаны с тем, что он осужден по тяжкой статье.

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Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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