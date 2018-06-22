Денісова провела чергову зустріч з омбудсменом РФ щодо відвідування політв'язнів

Москалькова запропонувала Денісовій разом відвідати Вишинського, а потім Сенцова

Уповноважений Верховної ради України Людмила Денісова провела чергову зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою щодо відвідування політв'язнів. Про це Денісова написала у Facebook.

"Завершилася чергова зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Зустріч була не проста...Тетяна Москалькова запропонувала разом з нею відвідати Кирилла Вишинського в Херсонському СІЗО, а потім Олега Сенцова в Лабитнангі", - написала вона, зазначивши, що запропонувала спочатку відвідати Сенцова, оскільки він голодує вже 40-й день.

"Ми відстоюємо першочергові візити до Олега Сенцова, Романа Сущенка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Володимира Балуха ... до всіх наших хлопців!", - додала вона.

Завершилася чергова зустріч із Уповноваженим РФ Тетяною Москальковою. Зустріч була непроста... Тетяна Москалькова... Опубліковано Людмилою Денісовою 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що складнощі з обміном українського політв'язня Олега Сенцова пов'язані з тим, що він засуджений за тяжкою статтею.