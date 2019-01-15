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Денисова просит РФ написать предложения по списку на обмен украинских моряков

Новости » Общество    15.01.2019 - 19:57
Денисова просит РФ написать предложения по списку на обмен украинских моряков
Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Денисова встретилась с главой комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека при президенте РФ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне написать предложения по списку на обмен украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Денисова сегодня встретилась с председателем комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и секретарем Ириной Киркорой.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества и обмен, "к которому украинская сторона готова в любое время".

Денисова подчеркнула важность медицинских справок, которые украинская сторона до сих пор не получила. Денисова отметила, что  российская сторона тоже захотела получить информацию о своих гражданах.

Кроме того, украинский омбудсмен предложила написать предложения по списку на обмен.

Денисова просит РФ написать предложения по списку на обмен украинских моряков

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 16 украинским морякам, которых незаконно задержали в Керченском проливе.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко,  Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного.

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