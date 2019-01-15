Денісова просить РФ написати пропозиції за списком на обмін українських моряків

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Денісова зустрілася з головою комісії з міжнародного співробітництва в галузі прав людини при президенті РФ

Український омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні написати пропозиції за списком на обмін українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Денісова сьогодні зустрілася з головою комісії з міжнародного співробітництва в галузі прав людини при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександром Бродом і секретарем Іриною Кіркорою.

Сторони обговорили питання співпраці і обмін, "до якого українська сторона готова в будь-який час".

Денісова підкреслила важливість медичних довідок, які українська сторона досі не отримала. Денісова зазначила, що російська сторона теж захотіла отримати інформацію про своїх громадян.

Крім того, український омбудсмен запропонувала написати пропозиції за списком на обмін.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до 24 квітня строк арешту 16 українським морякам, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Суддя винесла рішення щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцького, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка та Михайла Власюка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чулиба, Юрія Без'язичного.