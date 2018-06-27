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Денисова просит Пескова сообщить Путину о невыполнении гарантий по визитам к политзаключенным в РФ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 19:01
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сообщила о безрезультатности переговоров с омбудсменом РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова сообщить президенту РФ Владимиру Путину о невыполнении договоренности о визитах к политзаключенным в РФ. Об этом она написала в Facebook.

Так, Денисова обратилась с письмом к Пескову, "который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов". В частности, Денисова сообщила о безрезультатности переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова на то, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой никаких результатов не дали. И прошу его проинформировать президента РФ, что предоставленные мне как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются", - написала она.

 

Обратилась также и к заместителю руководителя Админстрации Президента РФ - пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который...

Опубликовано Людмилой Денисовой Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова написала письмо главе Администрации президента Российской Федерации (РФ) Антону Вайно, в котором просит гарантировать к украинским политзаключенным доступ, который был гарантирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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Теги публикации: Российская Федерация, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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