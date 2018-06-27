Денісова просить Пєскова повідомити Путіну про невиконання гарантій щодо візитів до політв'язнів у РФ

Денісова повідомила про безрезультатність переговорів з омбудсменом РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова просить прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова повідомити президенту РФ Володимиру Путіну про невиконання домовленості про візити до політв'язнів у РФ. Про це вона написала у Facebook.

Так, Денісова звернулась з листом до Пескова, "який неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів". Зокрема, Денісова повідомила про безрезультатність переговорів з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

"В своєму офіційному листі я звертаю увагу пана Пескова на те, що переговори із уповноваженим РФ Тетяною Москальковою жодних результатів не дали. І прошу його проінформувати президента РФ, що надані мені як уповноваженому Верховної ради України з прав людини гарантії про безумовний і безперешкодний допуск до утримуваних громадян України на сьогоднішній день не виконуються", - написала вона.

Звернулась також і до заступника керівника Адмінстрації Президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пескова, який... Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова написала листа до голови Адміністрації президента Російської Федерації (РФ) Антона Вайна, в якому просить гарантувати до українських політв'язнів доступ, який було гарантовано президентом РФ Володимиром Путіним.