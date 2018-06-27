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Денісова просить главу АП Росії звернутися до Путіна з питання українських політв'язнів

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 18:44
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен просить забезпечити їй гарантії, надані Путіним, щодо відвідання політв'язнів

Омбудсмен Людмила Денісова написала листа до голови Адміністрації президента Російської Федерації (РФ), в якому просить гарантувати до українських політв'язнів доступ, який було гарантовано президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Денісова написала у Facebook.

"Змушена констатувати, що гарантії, надані мені президентом Російської Федерації Володимиром Путіним як уповноваженому Верховної ради України з прав людини по безперешкодному допуску і без будь-яких попередніх умов до утримуваних громадян України на даний момент не реалізовано", - зазначила Денісова.

Також додала, що вона звернулася з офіційним листом до голови Адміністрації президента РФ Антона Вайна з проханням забезпечити реалізацію гарантій, наданих їй Путіним.

 

Змушена констатувати, що гарантії, надані мені Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним як Уповноваженому...

Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, вчора, 26 червня 2018 року, у Росії відмовили уповноваженому Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій у зустрічі із українським політв'язнем Романом Сущенком у в'язниці Лефортово в Москві.

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Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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