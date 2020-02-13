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Денісова просить Москалькову встановити місцезнаходження фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 18:55
Денісова просить Москалькову встановити місцезнаходження фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Адвокату та рідним не повідомили, куди саме етапують Абдулаєвих

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" братів Узеіра і Теймура Абдулаєвих. Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, вона повідомила, що Узеіра і Теймура Абдулаєвих 10 лютого 2020 р. вивезли з пенітенціарної установи на території Ростовської області.

"Звертаюся до Тетяни Москальковой терміново вжити заходів для встановлення місця перебування громадян України, адже адвокату та рідним не повідомили, куди саме етапують наших співгромадян", - написала Денісова.

Нагадаємо, раніше адвокат Едем Семедляев повідомив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку.

Мати засуджених Діляра Абдуллаєва також повідомила, що Теймура і Узеіра відправили 10 лютого вночі з СІЗО-2 російського Таганрога по етапу в невідомому напрямку.

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєвих етапували із СІЗО, - адвокат В РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів, - Денісова
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