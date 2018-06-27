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Денисова просит главу АП России обратиться к Путину по вопросу украинских политзаключенных

НовостиОбщество    27.06.2018 - 18:44
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен просит обеспечить ей гарантии, предоставленные Путиным, относительно посещения политзаключенных

Омбудсмен Людмила Денисова написала письмо главе Администрации президента Российской Федерации (РФ), в котором просит гарантировать к украинским политзаключенным доступ, который было гарантировано президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Денисова написала в Facebook.

"Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемых граждан Украины на данный момент не реализовано", - отметила Денисова.

Также добавила, что она обратилась с официальным письмом к главе Администрации президента РФ Антона Вайна с просьбой обеспечить реализацию гарантий, предоставленных ей Путиным.

 

Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как Уполномоченному...

Опубликовано Людмилой Денисовой Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, вчера, 26 июня 2018 года, в России отказали уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко  в тюрьме Лефортово в Москве.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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