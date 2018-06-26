Денісовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Сущенком

Денісова також звернулась до керівника Адміністрації президента РФ щодо гарантій зустрічі із політв'язнями

У Росії відмовили уповноваженому Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій у зустрічі із українським політв'язнем Романом Сущенком у в'язниці Лефортово в Москві. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті омбудсмена.

"Я зробила все для того, аби зустрітися із Романом Сущенком. Усі необхідні документи надала ще 14 червня. Наступного дня, 15 червня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування Романа. Копію цього дозволу направила в Лефортово того ж дня. 18 червня о 9:00 надала документи в Лефортово. О 14:30 мені було відмовлено в зустрічі з Романом без будь-яких пояснень", - зазначила Денісова.

Вона додала, що вже 20 червня знову звернулася до Московського міського суду. Проте зустрічі з головою суду, дзвінки, направлені листи з проханням пришвидшити рішення результату не дали.

"Сьогодні, 26 червня, о 9:00 зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення. Він сказав, що "Питання по дозволу дуже складне, але він обов'язково прийме рішення сьогодні після 15 години". Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено", - повідомила омбудсмен.

Денісова додала, що президент РФ Володимир Путін надав їй, як уповноваженому Верховної ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території РФ і в тимчасово окупованому Криму.

"Про це було домовлено під час телефонної розмови між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ 9 червня, і підтверджено 21 червня. Вже два тижні я чекаю на реалізацію даних мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з утримуваних українців, до яких в мене гарантований безперешкодний доступ",- повідомила омбудсмен.

Денісова також звернулась до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна щодо розблокування реалізації цих гарантій.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена Російської Федерації РФ Тетяну Москалькову сприяти її візиту до українського політв'язня Романа Сущенка.