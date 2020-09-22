Денисова призывает Россию оказать медицинскую помощь фигурантам "дел Хизб ут-Тахрир"

Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушения прав фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир". Омбудсмен просит предоставить им надлежащее питание и медицинскую помощь.

Об этом Денисова написала в своем Facebook.

Она сообщила, что вторую "симферопольскую группу" и третью "бахчисарайскую группу", а это 29 крымских татар, с грубым нарушением прав перемещают из СИЗО в так называемые контролируемые оккупационными властями РФ правоохранительные органы.

В течение месяца фигуранты второй "симферопольской группы" вынуждены 14-16 часов находиться на следственных действиях в помещениях, не приспособленых для одновременного пребывания большого количества людей, и без соответствующего питания.

Также она отметила, что ни один из крымских татар ни дня не обеспечивался средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, чем искусственно создаются условия для заражения крымских татар коронавирусом.

Кроме того, по словам Денисовой, крымские татары не получают необходимого медицинского обеспечения в течение длительного времени.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным по делу "Хизб ут-Тахрир", которых приговорили к 13-19 годам тюрьмы.

Также Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного приговора крымским татарам в рамках дела "Хизб ут-Тахрир".