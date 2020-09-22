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Денісова закликає Росію надати медичну допомогу фігурантам "справ Хізб ут-Тахрір"

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 01:59
Денісова закликає Росію надати медичну допомогу фігурантам "справ Хізб ут-Тахрір"
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через порушення прав фігурантів кримських "справ Хізб ут-Тахрір". Омбудсмен просить надати їм належне харчування та медичну допомогу.

Про це Денісова написала в своєму Facebook.

Вона повідомила, що другу "сімферопольську групу" та третю "бахчисарайську групу", а це 29 кримських татар, з грубим порушенням прав переміщують із СІЗО до так званих контрольованих окупаційною владою РФ правоохоронних органів.

Протягом місяця фігуранти другої "сімферопольської групи" змушені 14-16 годин перебувати на слідчих діях у приміщеннях, які не пристосовані для одночасного перебування великої кількості людей, та без відповідного харчування.

Також вона наголосила, що жоден з кримських татар жодного дня не забезпечувався засобами індивідуального захисту та дезінфекторами, чим штучно створюються умови для зараження кримських татар на коронавірус.

Крім того, за словами Денісової, кримські татари не отримують необхідного медичного забезпечення протягом тривалого часу.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з новими вироками семи засудженим у справі "Хізб ут-Тахрір", яких засудили до 13-19 років в'язниці.

Також Сполучені Штати виступили з осудом політично мотивованого засудження кримських татар в рамках справи "Хізб ут-Тахрір".

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