Денисова призывает продолжить давление на РФ из-за осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призывает продолжить давление на Российскую Федерацию (РФ) из-за осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, Верховный суд России незаконно оставил за решеткой граждан Украины, крымских татар, Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема и Джемаденова Емиля и Салединова Айдер.

"Поэтому призываю международное сообщество продолжать давление на Россию, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно держат на территории временно оккупированного Крыма и в России", - написала она в Фейсбуке.

Напомним, Верховный суд РФ в апелляции снизил приговор Северо-Кавказского окружного военного суда всем фигурантам дела "Первой Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". Как сообщается, пяти фигурантам дела сократили срок заключения на полгода.

Как сообщало РБК-Украина, "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.