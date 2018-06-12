Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Денисова призвала законодательно урегулировать контроль за детским трудом

НовостиОбщество    12.06.2018 - 17:45
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Обмбудсмен предлагает разработать также и механизм ответственности

Парламент должен законодательно урегулировать механизм контроля за детским трудом, внеся соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Об этом заявила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает кореспондент РБК-Украина.

"Необходимость введения действенного механизма контроля за использованием детского труда назрела уже давно. К этому времени Украиной не реализованы замечания, которые были предоставлены органами Международной организации труда. Считаю, что соответствующие изменения в Кодекс законов о труде должны быть внесены как можно быстрее", - заявила Денисова.

Она также отметила, что нарушители законодательства должны нести ответственность за принуждение детей к труду.

"Необходимо также ввести ответственность работодателей за использование труда детей без надлежащего оформления трудовых отношений", - добавила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что за время войны на Донбассе без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка.

Омбудсмен просит МККК проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях Омбудсмен просит разобраться с разгромом табора ромов в Голосеевском парке Киева
Теги публикации: Трудовой кодекс, дети, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь