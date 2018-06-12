Денисова призвала законодательно урегулировать контроль за детским трудом

Обмбудсмен предлагает разработать также и механизм ответственности

Парламент должен законодательно урегулировать механизм контроля за детским трудом, внеся соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Об этом заявила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает кореспондент РБК-Украина.

"Необходимость введения действенного механизма контроля за использованием детского труда назрела уже давно. К этому времени Украиной не реализованы замечания, которые были предоставлены органами Международной организации труда. Считаю, что соответствующие изменения в Кодекс законов о труде должны быть внесены как можно быстрее", - заявила Денисова.

Она также отметила, что нарушители законодательства должны нести ответственность за принуждение детей к труду.

"Необходимо также ввести ответственность работодателей за использование труда детей без надлежащего оформления трудовых отношений", - добавила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что за время войны на Донбассе без вести пропали 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка.