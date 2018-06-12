Денісова закликала законодавчо врегулювати контроль за дитячою працею

Обмбудсмен пропонує розробити також і механізм відповідальності

Парламент повинен законодавчо врегулювати механізм контролю за дитячою працею, внісши відповідні зміни до Кодексу законів про працю. Про це заявила Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Необхідність запровадження дієвого механізму контролю за використанням дитячої праці назріла вже давно. До цього часу Україною не реалізовані зауваження, які були надані органами Міжнародної організації праці. Вважаю, що відповідні зміни до Кодексу законів про працю повинні бути внесені як можна швидше", - заявила Денісова.

Вона також зазначила, що порушники законодавства повинні нести відповідальність за примус дітей до праці.

"Необхідно також ввести відповідальність роботодавців за використання праці дітей без належного оформлення трудових відносин", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що за час війни на Донбасі без вісті пропали 56 дітей, з них вдалося знайти тільки 23 дитини.