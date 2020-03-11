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Денісова закликала місію ООН вирушити в Крим через масові обшуки

Новини » Політика     11.03.2020 - 15:27
Денісова закликала місію ООН вирушити в Крим через масові обшуки
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денісова просить ООН перевірити дотримання прав українських політв'язнів в Криму

Омбудсмен України Людмила Денісова закликала моніторингову місію ООН здійснити виїзд на територію анексованого Криму, де 11 березня силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар. Про це Денісова написала у своєму Facebook.

За її словами, місія ООН повинна перевірити дотримання прав і умови утримання українських політв'язнів.

"Закликають представників моніторингової місії ООН з прав людини здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, щоб перевірити дотримання прав і умови утримання незаконно затриманих громадян України", - написала Денісова.

Також омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяні Москальковой "перевірити підстави затримання громадян України, а також забезпечити право на захист та справедливий суд".

Нагадаємо, 11 березня в Бахчесараї (Крим) російські силовики провели обшуки у семи кримських татар. В результаті обшуків були затримані четверо кримських татар за підозрою в організації діяльності терористичної організації й участь в її діяльності".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що фіксують всі порушення прав кримських татар з боку Російської Федерації в окупованому Криму. При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба назвав затримання в Бахчесарае "новою хвилею репресій проти кримських татар у Криму".

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