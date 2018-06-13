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Денисова призвала не допускать дискриминацию и насилие на Марше равенства

НовостиОбщество    13.06.2018 - 11:43
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

Омбудсмен просит толерантно относиться к участникам марша ЛГБТ в Киеве

Любая дискриминация недопустима, в том числе и по признаку сексуальной ориентации. Об этом говорится в Открытом обращении уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне Марша Равенства в Киеве. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" - акцию в поддержку соблюдения прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков", - заявила она.

Денисова отметила, что Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод право на мирные собрания и свободу выражения мнений гарантированы каждому человеку.

"Подчеркиваю - каждому. Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена не только в том случае, когда лица, этим правом пользуются, высказывают приемлемые для большинства взгляды, но и когда высказываемые взгляды непопулярны, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе", - сообщила Денисова.

По ее словам, недопустимой является любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Недопустимым является подстрекательства к такой дискриминации, а тем более – к насилию.

"Хочу напомнить, что правом не защищаются необоснованные оскорбительные высказывания, унижающие человеческую честь и достоинство, подстрекательство к дискриминации и вражды", - добавила омбудсмен.

Отметим, Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня.

Как сообщалось, депутаты Европарламента призвали власти Украины принять участие в Марше равенства в Киеве.

Напомним, во время нападений на Марше равенства в Киеве 18 июня 2017 года пострадали 10 человек, одна женщина и 9 мужчин.

 

 

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Теги публикации: Марш равенства, ЛГБТ, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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