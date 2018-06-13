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Денисова наголосила на неприпустимості дискримінації та насильства на Марші рівності

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 11:43
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

Омбудсмен закликає толерантно ставитися до учасників маршу ЛГБТ в Києві

Будь-яка дискримінація є неприпустимою, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації. Про це йдеться у Відкритому зверненні уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової напередодні Маршу Рівності в Києві. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.

"Кожного року радикально налаштовані громадяни намагаються зірвати "Марш рівності" - акцію на підтримку дотримання прав людини незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-яких інших ознак", - заявила вона.

Денисова зазначила, що Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на мирні збори та свободу вираження поглядів гарантовані кожній людині.

"Підкреслюю - кожній. Реалізація цих прав і свобод має бути ефективно забезпечена не тільки в тому випадку, коли особи, що цим правом користуються, висловлюють прийнятні для більшості погляди, але й коли висловлювані погляди є непопулярними, можуть шокувати або викликати занепокоєння в суспільстві", - повідомила Денисова.

За її словами, недопустимою є будь-яка дискримінація, в тому числі за ознакою сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності. Недопустимим є підбурювання до такої дискримінації, а тим більше – до насильства.

"Хочу нагадати, що правом не захищаються необґрунтовані образливі висловлювання, які принижують людську честь і гідність, підбурювання до дискримінації та ворожнечі", - додала омбудсмен.

Зазначимо, Марш рівності пройде в Києві 17 червня.

Як повідомлялося, депутати Європарламенту закликали владу України взяти участь у Марші рівності в Києві.

Нагадаємо, під час нападів на Марші рівності в Києві 18 червня 2017 року постраждали 10 осіб, одна жінка і 9 чоловіків.

 

 

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Теги публікації: Марш равенства, ЛГБТ, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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