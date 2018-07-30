Денисова попросила омбудсмена Германии способствовать ее встречи с Сенцовым

Денисова обратилась к Бербель Кофлерс просьбой помочь организовать встречу с Сенцовым

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к обмудсмену Германии Бербель Кофлер с просьбой помочь организовать встречу с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом гона сообщила в Facebook.

По ее словам, значение поддержки и давления международного сообщества в решении сложной ситуации по обеспечению прав украинских политзаключенных в России трудно переоценить.

"Я очень благодарна Федеральному правительственному комиссару по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Министерства иностранных дел ФРГ госпоже Кофлер за поддержку защиты права на жизнь украинского режиссера Олега Сенцова. И прошу ее содействия в организации моей личной встречи с Олегом Сенцовым", - соообщила Денисова.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее Кофлер выступила с призывом к России оказать неотложную медицинскую помощь Олегу Сенцову.