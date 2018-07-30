Денісова попросила омбудсмена Німеччини сприяти її зустрічі з Сенцовим

Денісова звернулася до Бербель Кофлерс проханням допомогти організувати зустріч з Сенцовим

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до обмудсмену Німеччини Бербель Кофлер з проханням допомогти організувати зустріч з українським політв'язнем Олегом Сенцовым. Про це гону повідомила у Facebook.

За її словами, значення підтримки і тиску міжнародного співтовариства у вирішенні складної ситуації щодо забезпечення прав українських політв'язнів в Росії важко переоцінити.

"Я дуже вдячна Федеральному урядовому комісару з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ ФРН пані Кофлер за підтримку захисту права на життя українського режисера Олега Сенцова. І прошу її сприяння в організації моєї особистої зустрічі з Олегом Сенцовим", - соообщила Денісова.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше Кофлер виступила із закликом до Росії надати невідкладну медичну допомогу Олегу Сенцову.