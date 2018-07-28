Омбудсмен Германии призвала РФ предоставить Сенцову медпомощь

Новости Политика 28.07.2018 - 00:07
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Бербель Кофлер призвала Россию оказать Сенцову медицинскую помощь

Омбудсмен Федерального правительства Германии Бербель Кофлер выступила с призывом к России оказать неотложную медицинскую помощь Олегу Сенцову. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Бербель Кофлер в своїм обращении отметила, что решение Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления Олегу Сенцову медицинской помощи свидетельствует об озабоченности его состоянием.

"Омбудсмен Федерального правительства Германии Бербель Кофлер выступила с призывом к России оказать неотложную медицинскую помощь Олегу Сенцову, а также немедленно освободить его и Александра Кольченка", - написал Андрей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.

Как известно, Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в оккупированном Крыму. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России. 

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Теги:  Крым,  Германия,  Олег Сенцов,  политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС