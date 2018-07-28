Омбудсмен Германии призвала РФ предоставить Сенцову медпомощь

Бербель Кофлер призвала Россию оказать Сенцову медицинскую помощь

Омбудсмен Федерального правительства Германии Бербель Кофлер выступила с призывом к России оказать неотложную медицинскую помощь Олегу Сенцову. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

Бербель Кофлер в своїм обращении отметила, что решение Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления Олегу Сенцову медицинской помощи свидетельствует об озабоченности его состоянием.

"Омбудсмен Федерального правительства Германии Бербель Кофлер выступила с призывом к России оказать неотложную медицинскую помощь Олегу Сенцову, а также немедленно освободить его и Александра Кольченка", - написал Андрей Мельник.

Breaking: Омбудсмен Федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер виступила з закликом до Росії надати невідкладну медичну допомогу Олегу Сенцову, а також негайно звільнити його й Олександра Кольченка! Danke @BaerbelKofler @AuswaertigesAmt @RegSprecher https://t.co/LV7R0KVML4 pic.twitter.com/Vd4Sgq0hs6 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) July 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние.

Как известно, Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в оккупированном Крыму. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.