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Денісова підтвердила звільнення 7 українських моряків

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 18:22
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова наголосила, що українських моряків не обмінювали на російських, оскільки екіпаж "Норду" не був затриманий

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила звільнення 7 українських моряків, які незаконно утримувалися в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмена у Facebook.

За словами Денісової, мова йде про трьох членів екіпажу судна "ЯМК-0041" Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та чотирьох членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка. Українські моряки незаконно утримувалися в анексованому Росією Криму з травня поточного року.

"7 громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну. Зараз вони уже прямують додому...З травня ми невпинно працювали над поверненням моряків. У них відібрали паспорти, що унеможливлювало повернення українців додому", - написала вона. 

Денісова також наголосила, що відбувся не обмін, оскільки моряки російського судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України і "їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував".

Денісова підтвердила звільнення 7 українських моряків

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РосЗМІ з посиланням на прес-службу російського омбудсмена Тетяни Москалькової заявляли про обмін сімох російських моряків судна "Норд" на сімох українських моряків.

Відзначимо, в Держприкордонслужбі України заявили, що екіпаж судна "Норд" повернувся до Криму через КПВВ "Каланчак", прикордонники пропустили їх як громадян України.

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