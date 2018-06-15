Денисова: переговоры о посещении политзаключенных в РФ зашли в тупик

Украинский омубдсмен раскритиковала отказ во встрече с Сенцовым

Переговоры о посещении украинских политзаключенных в России зашли в тупик. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает пресс-служба омбудсмена.

По словам Денисовой, учитывая отказ колонии в Лабытнанги во встрече с Олегом Сенцовым, переговоры о мониторинговых визитах зашли в тупик.

"Для нас в главных приоритетах - визит к Олегу Сенцову, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии", - отметила она.

Денисова также добавила, что ей предлагали сперва посетить Дмитрия Штыбликова в Омске.

"Согласно консульской конвенции, мы и так имеем право посетить Дмитрия Штыбликов, так как он является гражданином Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, ранее омбудсмен РФ заявила, что Денисову не пустили к Сенцову из-за нарушения договоренности.