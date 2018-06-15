Денисова: переговори про відвідування політв'язнів у РФ зайшли в глухий кут

Український омбудсмен розкритикувала відмову у зустрічі з Сенцовим

Переговори про відвідини українських політв'язнів в Росії зайшли в глухий кут. Про це заявила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова, передає прес-служба омбудсмена.

За словами Денисової, враховуючи відмову колонії в Лабитнангі у зустрічі з Олегом Сенцовим, переговори про моніторингові візити зайшли в глухий кут.

"Для нас в головних пріоритетах - візит до Олега Сенцова, тому що він голодує і стан його здоров'я на сьогодні невідомий. За деякими свідченнями, він знаходиться в критичному стані", - зазначила вона.

Денисова також додала, що їй пропонували спершу відвідати Дмитра Штиблікова в Омську.

"Згідно консульської конвенції, ми і так маємо право відвідати Дмитра Штибліков, так як він є громадянином України. Ми відвідаємо його і без шоу навколо цього процесу. Але у нас є ще Олег Сенцов, життя якого знаходиться під загрозою. Якщо Росія заявляє, що у них в пріоритеті візит до Вишинського, то у нас в пріоритеті візит до Сенцову. Ми запропонували обмінятися візитами і працювати в такому форматі, але все відбувається по-іншому", - підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, раніше омбудсмен РФ заявила, що Денисову не пустили до Сенцова через порушення домовленості.