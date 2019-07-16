Денисова передала Москальковой список 150 украинцев, удерживаемых в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских граждан, которые находятся в российских СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой россСМИ.

Как сообщается, сегодня в Москве (Россия) состоялась встреча Денисовой и Москальковой.

"Я привезла вам список, который содержит 150 дел - это граждане Украины, которые находятся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка. Хотела бы вам его передать, чтобы вы обратили свое внимание, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного блока были решены ", - сказала Денисова.

Напомним, вчера украинский омбудсмен анонсировала обмен списками удерживаемых лиц с российской стороной.

Как сообщало РБК-Украина, внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца. В частности, по словам заместителя руководителя Офиса президента Вадима Пристайко, на данный момент главная задача - разблокировать процесс обмена всех на всех.