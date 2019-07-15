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Украина и РФ 16 июля планируют обменяться списками удерживаемых лиц

Новости » Политика    15.07.2019 - 16:30
Украина и РФ 16 июля планируют обменяться списками удерживаемых лиц
Фото: Людмила Денисова и Татьяна Москалькова (facebook.com/denisovaombudsman)

Омбудсмены Украины и РФ провели встречу в Киеве

Украинский омбудсмен Людмила Денисова анонсировала обмен списками удерживаемых лиц с российской стороной. Об этом она заявила на брифинге по результатам встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офиса омбудсмена в Украине в Facebook.

Сегодня в Киеве состоялась встреча Денисовой и Москальковой, в ходе которой обсуждался механизм взаимного освобождения граждан России и Украины. 

"Завтра (16 июля, ред.), я надеюсь, при нашей встрече мы обменяемся списками наших граждан на территориях Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы. Будем их верифицировать. Мы продолжим сотрудничество и говорим о том, что нам нужно передать друг другу списки наших граждан. Мы проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения", - заявила Денисова.

 

Спільна заява за результатами зустрічі Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

Опубліковано Офіс Омбудсмана України Понеділок, 15 липня 2019 р.

Отметим, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня приехала в Киев на заседание Подольского районного суда Киева по делу обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как известно, Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. На данный момент он находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на Вышинского

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