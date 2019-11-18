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Денісова передала омбудсмену Туреччини список українських політв'язнів

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 15:59
Денісова передала омбудсмену Туреччини список українських політв'язнів
Фото: зустріч омбудсменів (facebook.com/denisovaombudsman)

Омбудсмен пообіцяв допомогти в боротьбі за повернення українців

Український омбудсмен Людмила Денісова під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем передала йому список з інформацією про 115 політв'язнів, яких утримують в Росії та окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Омбудсмен зазначила, що під час зустрічі обговорювалося повернення додому українських політв'язнів, а також нагадала, що Туреччина сприяла звільненню політв'язнів Ахтема Чейгоза та Ільмі Умерова.

"Я передала список з інформацією про 115 громадян України, в тому числі, і про 87 кримських татар та звернулася з проханням посилити співпрацю з повернення українських політв'язнів на Батьківщину", - повідомила Денісова.

Крім того, вона поінформувала Малкоча щодо проблем, які є на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Мова йшла про масштабну інформаційну пропаганду, яку проводить РФ на цих територіях, про політизацію та мілітаризацію серед дітей, які проживають на тих територіях та про систематичні порушення соціальних та економічних прав людини", - зазначила Денісова.

За її словами, турецький омбудсмен засвідчив свою підтримку та пообіцяв посилити співпрацю й допомогу в боротьбі за повернення політв'язнів та українських територій.

Раніше Денісова заявляла, що Російська Федерація незаконно переслідує 115 жителів окупованого Криму.

РБК-Україна писало, що глава МЗС України Вадим Присайко нещодавно заявляв, що між Україною і РФ може відбутися масштабний обмін полоненими, під час якого можуть обміняти полонених у форматі "всіх на всіх".

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