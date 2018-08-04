Денисова обратится в Минсоцполитики из-за увеличения случаев торговли детьми

По ее словам, в Украине участились случаи торговли детьми

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратится в Министерство социальной политики в связи с ростом количества случаев торговли детьми. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

По ее словам, увеличились случаи торговли детьми. Следует отметить, что только в течение июля этого года стало известно о 3 таких случаях.

Учитывая, что в последнее время участились случаи торговли людьми, в частности детьми, Денисова обратится в Министерство социальной политики Украины, чтобы выяснить, какие принимаются меры для предотвращения торговли людьми и какая работа ведется с детьми, которых удалось спасти.

Напомним, жительница Мукачево договорилась о продаже своего сына для попрошайничества за 2,5 тыс долларов. Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.