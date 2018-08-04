Денісова звернеться до Мінсоцполітики через збільшення випадків торгівлі дітьми

За її словами, в Україні почастішали випадки торгівлі дітьми

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернеться до Міністерства соціальної політики у зв'язку із зростанням кількості випадків торгівлі дітьми. Про це йдеться на сайті омбудсмена.

За її словами, збільшилися випадки торгівлі дітьми. Слід зазначити, що лише протягом липня цього року стало відомо про 3 таких випадки.

Враховуючи, що останнім часом почастішали випадки торгівлі людьми, зокрема дітьми, Денісова звернеться до Міністерства соціальної політики України, щоб з'ясувати, які приймаються заходи для запобігання торгівлі людьми і яка робота ведеться з дітьми, яких вдалося врятувати.

Нагадаємо, мешканка Мукачева домовилася про продаж свого сина для жебрацтва за 2,5 тис доларів. Поліцією було встановлено, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців й домовилась про передачу своєї дитини за гроші з метою трудової експлуатації. Жінку було викрито у момент передачі дитини та затримано.