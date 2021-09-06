ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Денисова обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса в Крыму

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 сентября 2021 20:22
Денисова обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса в Крыму Фото: Денисова обратилась в ООН из-за ареста заместителя главы Меджлиса в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол Росии и повлиять на освобождение незаконно задержанных граждан Украины. Это связано с арестом заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В субботу, 4 сентября, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова задержали российские силовики после обысков.

В течение следующих двух суток, оккупанты не раскрывали информацию о местонахождении мужчины. Согласно сообщению от прокуратуры, силовики применяли к Джелялову пытки и бесчеловечное обращение.

"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", - заявила сегодня Денисова.

Также Денисова обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры и соблюдать права незаконно заключенных украинцев на Крымском полуострове.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало об обысках и задержание заместителя председателя Меджлиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Крым Денисова
NEWS
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике