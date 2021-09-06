ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 вересня 2021 20:22
Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму Фото: Денісова звернулася в ООН через арешт заступника глави Меджлісу в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля Росії й вплинути на звільнення незаконно затриманих громадян України. Це пов’язано з арештом заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої України з прав людини Людмили Денісової.

У суботу, 4 вересня, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова затримали російські силовики після обшуків.

Протягом наступних двох діб, окупанти не розкривали інформацію щодо місцеперебування чоловіка. Згідно з повідомленням від прокуратури, силовики застосовували до Джелялова тортури й нелюдське поводження.

"Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України", - заявила сьогодні Денісова.

Також Денісова звернулась до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідні заходи й дотримуватися прав незаконно ув’язнених українців на Кримському півострові.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про обшуки й затримання заступника голови Меджлісу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Крим Денисова
NEWS
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
У посольстві США розповіли, як Вашингтон може допомогти у визволенні полонених з Росії
DAILY
Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без гарантій по транзиту. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена щодо енергетики