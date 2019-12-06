Денисова обратилась к омбудсмену РФ из-за ухудшения состояния Гафарова

Состояние здоровья крымского татарина Джемиля Гафарова, которого незаконно удерживают в СИЗО на территории оккупированного Крыма, критически ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

По словам омбудсмена, состояние фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова критически ухудшилось. Политзаключенный сообщил об обострении болезни почек, проблемах с кишечником, сердцем и ухом. Сотрудники СИЗО отказываются предоставлять Гафарову необходимую медицинскую помощь.

"Кроме того, украинского политзаключенного в течение трех недель беспокоит постоянный кашель. Гафаров обращался в медицинскую часть пенитенциарного учреждения, где его удерживают, однако должной помощи гражданину Украины не предоставили", - написала она.

Денисова отметила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием провести полное медицинское обследование Гафарова и оказать ему соответствующую медицинскую помощь.

Напомним, ранее об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного Гафарова сообщал его адвокат Рифат Яхин. Адвокат заявлял, что руководство СИЗО, где содержится Гафаров, а также прокуратура и Общественная наблюдательная комиссия не реагируют на заявления об ухудшении здоровья.

Как писало РБК-Украина, 11 ноября, оккупационный "суд" в Крыму продлил арест Гафарова и еще семерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на три месяца. Восемь фигурантов останутся в следственном изоляторе до 15 февраля 2020 года.