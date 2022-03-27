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Денисова о новом "референдуме": наступление ВСУ смогут подать как нападение на Россию

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что за идеей нового "референдума" оккупанты на Донбассе хотят подать будущее наступление Вооруженных сил Украины как нападение на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь освобождения Украиной временно оккупированного Луганска, террористическое руководство "ЛНР" пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России. Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию", - отметила она.

Денисова подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы юридически ничтожны и не имеют правовых последствий.

Она также обратилась к мировому сообществу с призывом усилить санкции против России.

Напомним, сегодня главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти "референдум" о вхождении оккупированных районов в состав России.

В МИД Украины уверены, что ни одна страна не признает такой "референдум".

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