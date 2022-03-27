Денисова о новом "референдуме": наступление ВСУ смогут подать как нападение на Россию

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что за идеей нового "референдума" оккупанты на Донбассе хотят подать будущее наступление Вооруженных сил Украины как нападение на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

"Понимая усиление позиций Вооруженных сил Украины в войне и опасаясь освобождения Украиной временно оккупированного Луганска, террористическое руководство "ЛНР" пытается как можно быстрее провести референдум о вступлении в состав России. Ведь после проведенного "референдума" страна-оккупант сможет цинично назвать наступление ВСУ на Донбасс "нападением на Россию", - отметила она.

Денисова подчеркнула, что территории временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены под контроль Украины. А фейковые референдумы юридически ничтожны и не имеют правовых последствий.

Она также обратилась к мировому сообществу с призывом усилить санкции против России.