RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Денісова про новий "референдум": наступ ЗСУ зможуть подати як напад на Росію

Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що за ідеєю нового "референдуму" окупанти на Донбасі хочуть подати майбутній наступ Збройних сил України як напад на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

"Розуміючи посилення позицій Збройних сил України у війні і побоюючись звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська, терористичне керівництво "ЛНР" намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії. Адже після проведеного "референдуму" країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію", - зазначила вона.

Денісова підкреслила, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернуті під контроль України. А фейкові референдуми юридично нікчемні і не мають правових наслідків.

Вона також звернулася до світової спільноти із закликом посилити санкції проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом може пройти "референдум" про входження окупованих районів до складу Росії.

У МЗС України впевнені, що жодна країна не визнає такий "референдум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДенисоваОРДЛОРеферендумВійна Росії проти України