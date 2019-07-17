Денисова назвала варианты освобождения украинских моряков

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила новый вариант для освобождения 24 украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Facebook.

По ее словам, в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

"Я, как Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет", - сообщила она.

Кроме того, она заявила, что продление ареста всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца было ожидаемым результатом.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам на три месяца - до 24 и 26 октября. Такой результат был ожидаем", - заявила омбудсмен.

Отметим, в июне Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 24 украинских моряков, которые были взяты в русский плен вблизи Керченского пролива.